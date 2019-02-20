«Пиксар» опубликовала нарисованный от руки мультфильм о дружбе питбуля и котенка (ВИДЕО)

«Пиксар» опубликовала нарисованный от руки мультфильм про дружбу питбуля и котенка. Фото: Скрин из YouTube

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Racurs.ua

Американская киностудия создала нарисованную от руки короткометражку, в которой показала дружбу бездомного котенка и домашнего питбуля. Мультфильм получил название «Котбуль». Режиссер картины Розана Салливан, а создательница — Кэтрин Хендриксон.

Главными героями короткометражки стали независимый бездомный котенок и домашний питбуль, который страдает из-за хозяина. Сначала пес пытался подружиться с жителем улицы, но котенок настойчиво уклонялся. Видео опубликовано на YouTube-канале Pixar.

Неизвестно, издевался ли мужчина над псом или использовал его для боев. Однажды пес возвращается совсем израненный и неспособный на противостояние. Поборов свой страх, котенок проявил по-настоящему «человеческое» сострадание.

Когда животные уже подружились, за питбулем в очередной раз должен был прийти хозяин и бездомный товарищ подбил пса на побег.

Какое-то время друзья пробыли на улице и смогли найти свою семью.

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