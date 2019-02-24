Прокуратура расследует 1 тыс. 506 производств по аннексии Крыма

Оккупация Крыма. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118564-prokuratura-rassleduet-1-tys-506-proizvodstv-po-anneksii-kryma.html

Racurs.ua

Уголовные производства касательно оккупации Крыма продолжает рассматривать крымская прокуратура. С 2014 года открыто уже 1 тыс. 506 производств.

За последние пять лет прокуроры направили в суд 144 обвинительных акта, по 21 из них есть обвинительные приговоры. Об этом 24 февраля прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов заявил в комментарии ZN.UA.

По его словам, следователи прокуратуры расследуют около 358 производств. Еще 85 обвинительных акта находятся на рассмотрении в судах, принято семь приговоров. Прокуратура установила более 19 тыс. сотрудников силовых структур, которые не работали в правоохранительных органах на момент аннексии. У следователей впереди еще много работы — необходимо установить служащих Совета министров, районных государственных администраций, чиновников из других государственных учреждений.

Напомним, Украина в декабре 2018 года передала в Международный уголовный суд в Гааге новую информацию о депортации и незаконному лишению свободы граждан Украины, в частности коллективного выдворения 23 человек, которые на законных основаниях прибыли и находились на территории Крыма. Ранее суд в Гааге квалифицировал захват Россией Крыма как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ.