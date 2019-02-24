Россияне «поиграли мускулами» в небе над Балтикой, опасно приблизившись к шведскому самолету

МИД Швеции вызвал посла России из-за опасного сближения Су-27, фото — ТСН

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за опасного сближения российского истребителя со шведским военным самолетом.

В пресс-службе МИД Швеции назвали действия российских летчиков «непрофессиональными» и заявили о создании угрозы безопасности полетов. В МИД отметили, что инцидент произошел в международных водах, сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел в море вблизи Калининграда 22 февраля, когда российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету на расстояние примерно 20 м. В МИД Швеции отмечают, что их самолет имел полное право находиться в этом районе.

Шведы вызвали в свой МИД российского посла Виктора Татаринцева. Министр обороны Петер Хультквист назвал неприемлемым этот инцидент. «Это было неоправданно, провокационно и очень опасно», — заявил он шведскому телевидению.

В Минобороны РФ опровергли информацию об опасном сближении российского истребителя.

Напомним, что в феврале претензии к РФ выразила и Норвегия. Она убеждена, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО. Внешняя разведка Норвегии утверждает, что глушение сигналов навигационной системы стало новым вызовом для участников учений. Препятствия для сигналов стали угрозой и для гражданских, ведь могли нарушить воздушные перевозки, работу полиции и медицинских служб.