Флешмоб в Праге, фото - Твиттер Е.Перебийниса

https://racurs.ua/n118576-v-prage-cheham-napomnili-chto-krym-eto-ukraina-foto.html

Racurs.ua

На Староместской площади исторического центра Праги 24 февраля состоялась акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Чешские активисты, дипломаты и неравнодушные украинцы собрались на центральной площади города, чтобы напомнить миру, что Крым — это Украина. Акцию организовало посольство Украины в Чехии, сообщил в Твиттер посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Участники акции установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами «Putin go home!» (Путин, иди домой!), «Stop Russian occupation» (Стоп российской оккупации!) и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Несколько десятков человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись «Крым — это Украина».

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в 2014 году возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова Россией.

В тот день в результате давки и столкновений погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Российская оккупационная власть обвиняет в этом только участников проукраинского митинга.