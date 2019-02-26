Момент задержания, фото: facebook.com/ruslan.forostyak

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В Одесской области полиция задержала два автобуса с молодыми людьми, которые направлялись из Киева в Одессу.

В милицию по спецлинии «102» поступило сообщение, что в них находятся вооруженные люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Для проверки этой информации на пост перед въездом в Одессу прибыли полицейские спецназовцы, которые задержали соответствущий транспорт.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец «Дональд Кук», нашлись дегенераты, которые решили «пошатать трубу», — отмечает на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, следствие установит, кто и с какой целью направил из Одессы в Киев «группу проплаченных юнцов».

«Что это не друзья нашего государства, то уж точно понятно», — подчеркивает правоохранитель.

Форостяк отмечает, что ранее такие группы уже были замечены и других регионах Украины, где под видом праворадикальных сил осуществляли провокации под флагом движения «Традиции и порядок».

Напомним, в прошлом году в Одессе титушки едва не захватили супермаркет.