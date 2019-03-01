Чей Крым? Лукашенко рассказал, почему не называет полуостров российским

Александр Лукашенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118826-chey-krym-lukashenko-rasskazal-pochemu-ne-priznaet-poluostrov-rossiyskim.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему, не смотря на пребывание в Союзном государстве России и Беларуси, не признает оккупированный украинский Крым частью РФ.

Вопрос о Крыме ему задал журналист московской «Комсомольской правды» во время «Большого разговора с президентом» — встречи с представителями общественности и средств массовой информации, сообщает издание Refrmation.

По словам Лукашенко, он был одним из подписантов Будапештского меморандума в 1995 году. Тогда, в обмен на отказ от ядерного оружия Беларусью, Украиной и Казахстаном Россия, США и Великобритания предоставили гарантии неприкосновенности.

«Крым официально был признан в моем присутствии территорией Украины. Этого никто не оспаривал. Я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?» — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Беларуси, он не может подписывать документ, а потом поступать вопреки ему.

По мнению Лукашенко, возглавляемая им страна в настоящее время является хорошей площадкой для урегулирования конфликта в Украине. Если он признает Крым российским, то в России об этом забудут на следующий день.

«В Украине скажут собака и плюнут в мою строну. И что мы получим? Надо смотреть немного дальше, глубже», — считает Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко посоветовал российскому ТВ снизить градус антиукраинской пропаганды перед президентскими выборами.