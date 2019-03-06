Петр Порошенко, фото: Leopolis.news

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Усилия России, направленные на развал системы контроля за разоружением, в частности, ее выход из подписанного еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), снимает с Украины определенные обязательства, которых наше государство придерживалось.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Выводы делайте сами», — обратился Порошенко к присутствующим на заседании.

Президент напомнил, что Украина с пониманием отнеслась к решению США о выходе из ДРСМД.

«Мы считаем это решение оправданным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на европейском континенте, так и в мире в целом», — отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина в течение последних пяти лет достигла значительного прорыва в ракетных технологиях.

По мнению Порошенко, учитывая блокирования Россией Будапештского меморандума и еще не достигнутого Украиной членства в НАТО, нашей стране необходимо задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала.

«Настаиваю на нашем праве создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы», — заявил президент.

Напомним, Порошенко сегодня рассказал, какое новейшее вооружение в этом году получат Вооруженные силы.