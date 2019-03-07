Китайская компания Huawei будет судиться с властями США. Фото: PC Tech Magazine

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Китайская компания Huawei будет судиться с американскими властями. Соответствующий иск подали в окружной суд Техаса. Причиной стал запрет Белого дома, согласно которому, государственные учреждения не могут вести дела с организациями, которые используют продукцию Huawei.

Руководство китайской компании возмущено решением Белого дома и настаивает, что Конгресс не представил доказательств в пользу запрета использования оборудования, а сами действия властей назвало неконституционными. Об этом сообщает Reuters.

В конце января и. о. генпрокурора США Мэттью Уитакер обвинил Huawei в действиях, которые несут угрозу национальной безопасности страны. Как утверждает Уитакер, на компании лежит ответственность за десяток преступлений, которые связаны с похищением данных в 2012 году. Тогда была похищена информация о роботе, которого использовали для тестирования смартфонов. Дополнительно были предъявлены обвинения в 13 преступлениях, фигурантами которых стали финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочерняя компания в США и филиал Huawei в Иране.

Компания отвергает факт возможной причастности своих представителей к этим преступлениям. Однако, в начале декабря прошлого года Ванчжоу задержали в Канаде. Согласно информации СМИ, причиной стали незаконные транзакции через банк HSBС, который обвиняют в переводе средств в страны, на которые распространяются санкции США.

Позднее Ванчжоу отпустили под залог в 7,5 млн долл. по состоянию здоровья.

В конце января этого года большое жюри присяжных в США официально обвинило Huawei в краже технологий у компании T-Mobile, мошенничестве, отмывании средств и нарушении торговых санкций против Ирана. Затем, в феврале этого года, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не будет сотрудничать со странами, которые пользуются системами Huawei Technologies.

Отметим, что Huawei Technologies является одним из крупнейших игроков на рынке телекоммуникаций. Ее основал в 1987 году Жень Чжэнфэй. Его дочь Мэн Ванчжоу занимает пост финансового директора. Согласно статистике, за 2017 год компания заработала 7,3 млрд долл. чистой прибыли, а полный объем выручки составил 92,5 млрд долл.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Huawei представила новый смартфон, который складывается и поддерживает технологию 5G.