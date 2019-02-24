Раскладывается и поддерживает 5G: Huawei представила новейший смартфон (ФОТО, ВИДЕО)

Huawei Mate X, фото — cnet.com

https://racurs.ua/n118578-raskladyvaetsya-i-podderjivaet-5g-huawei-predstavila-noveyshiy-smartfon-foto-video.html

Racurs.ua

Китайская компания Huawei (Хуавей) представила на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне смартфон Huawei Mate X.

Он имеет раскладной экран и поддерживает стандарт связи 5G, сообщается в видеообзоре новинок конгресса, который предоставил The Verge.

Модель поступит в продажу примерно в середине 2019 года в странах, которые до этого момента будут развивать сети пятого поколения. Huawei Mate X оснастили мультирежимным 5G-модемом Balong 5000. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а накопителя — 512 Гб.

Huawei Mate X сочетает в себе функции как смартфона, так и планшета. В сложенном состоянии он bvttn два экрана диагональю 6,6 и 6,39 дюйма соответственно, в развернутом виде — один экран, диагональ которого составляет 8 дюймов. Стоимость устройства составит 2,3 тыс. евро.

В среду, 20 февраля, свой смартфон с раскладным экраном представила в Сан-Франциско южнокорейская корпорация Samsung. А накануне в сети появились изображения нового раскладного гаджета от Apple.