В сети показали дизайн нового складного iPhone (ФОТО)

В сети появился дизайн нового складного iPhone . Фото: LetsGoDigital

https://racurs.ua/n118415-v-seti-poyavilsya-dizayn-novogo-skladnogo-iphone-foto.html

Racurs.ua

В сети появились изображения нового складного гаджета от Apple. Информация просочилась в преддверии презентации флагмана от Samsung — Galaxy Fold.

Изображения нового iPhone составили, основываясь на патентной документации. Сам гаджет уже несколько лет находится на стадии разработки. Об этом сообщает LetsGoDigital.

Недавно компания Apple запатентовала складной смартфон. По чертежам, которые есть в документации, издание создало 3D-модель изображения, чтобы наглядно показать дизайн нового «яблока».

Согласно информации патента, в смартфоне будут один или два шарнира, благодаря которым он и будет складываться.

Возможно, сложить гаджет можно будет не только внутрь, но и наружу. Однако, данной информации и сроков выхода нового iPhone пока нет.

О его выпуске впервые заговорили в 2017 году, а 2020 год назвали возможной датой выпуска. Вероятно, американский производитель, сначала выпустит на рынок смартфон 5G и лишь затем презентует складные гаджеты.

Как утверждает издание, пока неизвестно, будет ли это iPhone или iPad, так как компания всегда держит свои новинки в строжайшем секрете и узнать раньше времени какую-то информацию очень сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что создан смартфон, который можно не заряжать почти два месяца. Гаджет под брендом Energizer выпустила компания Avenir Telecom.