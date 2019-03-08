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Ракурс
Галактический ветер дал подсказки об эволюции галактик. Фото: Spacegid

Галактический ветер дал подсказки об эволюции галактик (ФОТО)

8 мар 2019, 16:41
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Галактический ветер из галактики Сигара (М82) дал подсказки об эволюции галактик. Оказалось, что пространство между ними заполнено пылью и газом, которые являются материалом для создания новых галактик и звезд.

Галактика Сигара известна тем, что звезды в ней рождаются в 10 раз быстрее, чем во Млечном Пути. Из центра этой галактики течет галактический ветер, который выравнен вдоль магнитного поля. Именно в нем ученые обнаружили массу пыли и газа в эквиваленте от 50 до 60 млн солнечных масс. Об этом сообщают в Лаборатории реактивного движения NASA.

Галактика Сигара. Фото: NASA

Новое открытие позволит лучше понимать, как пыль и газ выходили из галактик в течение времени. Ученым удалось определить, что ветер также вытягивает магнитное поле галактики Сигары так, что оно расположено перпендикулярно галактическому диску. Магнитное поле растягивается более чем 2 тыс. световых лет, что почти равняется ширине самого ветра.

Вся полученная информация указывает на то, что именно ветер может быть одним из механизмов, который в межгалактическую среду материалы и магнитное поле из соседней галактики. Если этот процесс происходил на раннем этапе Вселенной, то это открытие повлияет на фундаментальное понятие эволюции первых галактик.

Напомним, ранее сообщалось, что в нашей галактике может быть множество дрейфующих планет-сирот.


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