В большинстве регионов Украины ожидается небольшой дождь

https://racurs.ua/n119197-pogoda-v-ukraine-na-11-marta-nebolshoy-dojd-na-uge-bez-osadkov-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 11 марта будет сравнительно дождливой. В большинстве регионов ожидается небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом. Ночью в западных областях синоптики прогнозируют умеренные осадки. Лишь в южной части страны синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье — до 29−34 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит -1 … +4°. На Закарпатье, в Одесской области и в Крыму — +3 … +8°; днем в западных и северных областях ожидается +5 … +10°, на остальной территории — +9 … +14°, на юге страны — до +18°.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью значительный, днем умеренный снег, температура в течение суток составит -1 … -6°.

Погода в Киеве 11 марта будет дождливой. Осадки ожидаются в течение всех суток. Ночью столбики термометров опустятся до +1 … +3°, днем поднимутся до +7 … +9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове синоптики также прогнозируют осадки в течение суток, ночью — местами сильные, днем — дождь. Температура ночью составит +3 … +5°, днем — +6 … +8°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ближайшие сутки пройдут без осадков. Ночью температура опустится до +5 … +7°, днем поднимется до +15 … + 17°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре метеорологи прогнозируют дожди днем на ночью. Температура воздуха составит +2 … +4° ночью и +12 … +14° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове 11 марта также ожидаются дожди днем и ночью. Столбики термометров покажут +1 … +3° ночью и +10 … +12° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье в течение суток ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит +5 … +7°, днем — +8 … +10°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 марта будут очень неспокойной. В течение почти всех суток ожидается геомагнитная буря.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.