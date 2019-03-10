Авиакатастрофа в Эфиопии: стало известно, были ли украинцы среди пассажиров самолета. Фото: ИноСМИ

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Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, находившихся на борту в момент падения самолета Ethiopian Airlines.

Жертвами катастрофы стали представители 35 национальностей, самой многочисленной группой являются кенийцы: на борту самолета было 32 гражданина этой страны, сообщает АР.

Известно о том, что среди погибших 18 граждан Канады, девять эфиопов, восемь итальянцев, американцев и китайцев, семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, четверо индийцев и словаков. В то же время польские и российские СМИ сообщили о наличии среди погибших граждан их стран.

В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили об отсутствии граждан нашей страны на борту разбившегося сегодня самолета.

Напомним, сегодня утром в Эфиопии разбился пассажирский «Боинг-737» (Boeing 737) компании Ethiopian Airlines. Самолет направлялся из столицы Эфиопии Аддис-Абеба в столицу Кении Найроби.