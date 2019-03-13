Житель Черкасс распространял антиукраинские материалы

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Racurs.ua

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали распространение на российских интернет-ресурсах антиукраинских материалов, которые разжигали религиозную рознь — осуждали создание поместной украинской православной церкви и предоставление ей томоса об автокефалии.

Их изготавливал и распространял житель города, выходец из России и член союза писателей РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска у него изъяли компьютеры с провокационными материалами и флэш-накопители. Изъятую технику направили на экспертизу.

Отмечается, что такие действия он совершал по заказу российских кураторов.

По ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на разжигание вражды) правоохранители открыли производство, решается вопрос об уведомлении подозрения фигуранту этого дела.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили хакера из Запорожья, нанятого Россией для вмешательства в деятельность государственных учреждений Украины, связанных с проведением нынешних выборов президента. Злоумышленник разыскивал исполнителей, согласных за деньги распространять вредоносное программное обеспечение, предназначенное для атак на уязвимые участки информационной инфраструктуры госучреждений.