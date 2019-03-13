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Ракурс
Житель Черкасс распространял антиукраинские материалы

Член союза писателей РФ из Черкасс распространял антиукраинские материалы в интернете (ФОТО)

13 мар 2019, 17:08
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В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали распространение на российских интернет-ресурсах антиукраинских материалов, которые разжигали религиозную рознь — осуждали создание поместной украинской православной церкви и предоставление ей томоса об автокефалии.

Их изготавливал и распространял житель города, выходец из России и член союза писателей РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска у него изъяли компьютеры с провокационными материалами и флэш-накопители. Изъятую технику направили на экспертизу.

Отмечается, что такие действия он совершал по заказу российских кураторов.

По ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на разжигание вражды) правоохранители открыли производство, решается вопрос об уведомлении подозрения фигуранту этого дела.

Житель Черкасс распространял антиукраинские материалы, фото: СБУ

Житель Черкасс распространял антиукраинские материалы, фото: СБУ

Житель Черкасс распространял антиукраинские материалы, фото: СБУ

Напомним, недавно правоохранители разоблачили хакера из Запорожья, нанятого Россией для вмешательства в деятельность государственных учреждений Украины, связанных с проведением нынешних выборов президента. Злоумышленник разыскивал исполнителей, согласных за деньги распространять вредоносное программное обеспечение, предназначенное для атак на уязвимые участки информационной инфраструктуры госучреждений.

Источник: Ракурс


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