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Ракурс
Беспилотник боевиков сбили ВСУ в Донецкой области. Фото: Портал о робототехнике Robo-Sapiens

Беспилотник боевиков сбили ВСУ в Донецкой области (ФОТО)

14 мар 2019, 13:51
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Вражеский беспилотник сбили украинские военные в Донецкой области. Квадрокоптер проводил разведывательную операцию на Мариупольском направлении.

Враг использовал беспилотный летающий объект — квадрокоптер «Фантом-4» для уточнения построения украинской системы обороны, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Беспилотник обнаружили военные наблюдатели. После этого его сбили на подлете к украинским позициям в районе Водяного.

Сейчас технические специалисты изучают информацию, которую собирал беспилотник, и пытаются выяснить, кому именно он принадлежит.

Безпілотник ворога збито на Донеччині. Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Беспилотник врага сбит в Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Беспилотник врага сбит в Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Беспилотник врага сбит в Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В начале марта украинские военные также сбили российский беспилотник типа «Элерон». Тогда вражеский объект собирал информацию об украинских военных и технике на Светлодарском направлении.

Источник: Ракурс


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