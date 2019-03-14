Беспилотник боевиков сбили ВСУ в Донецкой области. Фото: Портал о робототехнике Robo-Sapiens

https://racurs.ua/n119385-bespilotnik-boevikov-sbili-vsu-v-doneckoy-oblasti-foto.html

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Вражеский беспилотник сбили украинские военные в Донецкой области. Квадрокоптер проводил разведывательную операцию на Мариупольском направлении.

Враг использовал беспилотный летающий объект — квадрокоптер «Фантом-4» для уточнения построения украинской системы обороны, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Беспилотник обнаружили военные наблюдатели. После этого его сбили на подлете к украинским позициям в районе Водяного.

Сейчас технические специалисты изучают информацию, которую собирал беспилотник, и пытаются выяснить, кому именно он принадлежит.

В начале марта украинские военные также сбили российский беспилотник типа «Элерон». Тогда вражеский объект собирал информацию об украинских военных и технике на Светлодарском направлении.