Велосипедисты собрались на лежачий протест под КГГА из-за гибели товарища. Фото: Ассоциация велосипедистов Киева

https://racurs.ua/n119386-velosipedisty-sobralis-na-lejachiy-protest-pod-kgga-iz-za-gibeli-tovarischa-foto-video.html

Racurs.ua

В Киеве велосипедисты в знак протеста легли сегодня перед зданием Киевской городской государственной администрации. Таким образом они символично пытаются показать, что чиновники «переступают» через велосипедистов и противодействуют развитию велосети столицы. Демонстрацию устроила «Ассоциация велосипедистов Киева».

К протесту под названием Die-in киевлян подтолкнула гибель Диаса Мужева. Велосипедиста прямо на велодорожке сбил автомобиль и спустя 12 дней борьбы за жизнь он скончался в больнице. Участники протеста утверждают, что водитель машины в момент аварии решил повернуть с проспекта Бажана на улицу Ревуцкого, не снизив скорость до безопасного уровня. Об этом сообщает «Ассоциация» на своей странице в Facebook.

Возмущенные горожане подчеркивают, что чиновники не заботятся о развитии велосети, а проекты, которые обезопасили бы велосипедистов, затягиваются на годы и ничем не заканчиваются. По информации активистов, ежегодно количество погибших велосипедистов увеличивается.

В рамках акции «Ассоциация велосипедистов» выдвинула три требования: создание необходимой инфраструктуры, снижение скорости движения на улицах Киева до 50 км/ч и создание средств безопасности на опасных участках (освещение, делиниаторы и сужение полос).

Как ранее сообщал «Ракурс», в сентябре прошлого года в Ивано-Франковской области автомобиль руководителя областной полиции сбил насмерть велосипедиста. Автомобиль с чиновником в этот момент был под управлением другого полицейского. Перед столкновением погибший велосипедист пересекал трассу.