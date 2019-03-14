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Ракурс
Велосипедисты собрались на лежачий протест под КГГА из-за гибели товарища. Фото: Ассоциация велосипедистов Киева

Велосипедисты собрались на лежачий протест под КГГА из-за гибели товарища (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2019, 14:10
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В Киеве велосипедисты в знак протеста легли сегодня перед зданием Киевской городской государственной администрации. Таким образом они символично пытаются показать, что чиновники «переступают» через велосипедистов и противодействуют развитию велосети столицы. Демонстрацию устроила «Ассоциация велосипедистов Киева».

К протесту под названием Die-in киевлян подтолкнула гибель Диаса Мужева. Велосипедиста прямо на велодорожке сбил автомобиль и спустя 12 дней борьбы за жизнь он скончался в больнице. Участники протеста утверждают, что водитель машины в момент аварии решил повернуть с проспекта Бажана на улицу Ревуцкого, не снизив скорость до безопасного уровня. Об этом сообщает «Ассоциация» на своей странице в Facebook.

Лежачий протест велосипедистов под КГГА. Фото: Ассоциация велосипедистов Киева

Возмущенные горожане подчеркивают, что чиновники не заботятся о развитии велосети, а проекты, которые обезопасили бы велосипедистов, затягиваются на годы и ничем не заканчиваются. По информации активистов, ежегодно количество погибших велосипедистов увеличивается.

Требования демонстрантов акции протеста под КГГА

Велосипедисты возмущены отношением к велотранспорту

В рамках акции «Ассоциация велосипедистов» выдвинула три требования: создание необходимой инфраструктуры, снижение скорости движения на улицах Киева до 50 км/ч и создание средств безопасности на опасных участках (освещение, делиниаторы и сужение полос).

Как ранее сообщал «Ракурс», в сентябре прошлого года в Ивано-Франковской области автомобиль руководителя областной полиции сбил насмерть велосипедиста. Автомобиль с чиновником в этот момент был под управлением другого полицейского. Перед столкновением погибший велосипедист пересекал трассу.

Источник: Ракурс


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