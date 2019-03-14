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Декларацию Вилкула изучили журналисты. Фото: Бизнес-портал fdlx.com

Декларацию Вилкула изучили журналисты: кандидат в президенты «забыл» указать внедорожники, дорогие мотоциклы и записанный на тещу дом (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2019, 14:57
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Кандидат в президенты и народный депутат Александр Вилкул не внес в декларацию байки и дом, записанные на бывшую тещу, которыми он пользуется, а также автомобиль, зарегистрированный на компанию Рината Ахметова.

В отношении Вилкула Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело по подозрению в недостоверном декларировании. Правоохранители также подозревают кандидата в президенты в невнесении в декларацию гражданской жены, которая имеет целое состояние, сообщают в Bihus.info.

Журналисты выяснили, что Вилкул активно пользуется имуществом, которое записано на его бывшую тещу Марию Кондратюк. Он жил в доме в Казятине площадью 380 кв. м, который, согласно документам, приобрела Кондратюк еще в 2006 году. Также он активно пользуется автомобилем Lexus GX 460 и двумя байками Honda GL 1800 и Harley Davidson FLSTFB, которые также оформлены на бывшую родственницу.

Вилкул ездит и на внедорожнике Range Rover, оформленном как автомобиль ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», конечным владельцем которого является олигарх Ринат Ахметов.

Также Вилкула подозревают в сокрытии гражданской жены — 30-летней Марии Ляшенко, с которой он регулярно ездил за границу в период с 2014 по 2017 годы. У Ляшенко также есть существенные активы. На нее оформлены два внедорожника Range Rover и Jeep Grand Cherokee. Также женщина владеет двумя домами в элитном коттеджном городке возле Днепра, а в 2018 году она купила квартиру площадью 187 кв. м в Киеве.

Напомним, Вилкул является одним из 39-ти кандидатов в президенты Украины, выборы которого состоятся 31 марта.

Вилкула подозревают в недостоверном декларировании. Фото: bihus.info

Вилкула подозревают в недостоверном декларировании. Фото: bihus.info


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