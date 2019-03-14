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Коррупция в оборонке: следственная комиссия Рады рассматривает вопрос о «схемах» с ремонтом самолетов МиГ-29 / Фото: Скрин YouTube

Коррупция в оборонке: следственная комиссия Рады рассматривает вопрос о «схемах» с ремонтом самолетов МиГ-29 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 мар 2019, 14:32
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Вопрос коррупции в оборонном секторе, в частности, при ремонте самолетов МиГ-29, сегодня рассматривает временная следственная комиссия Верховной Рады. По словам главы ВСК нардепа Ивана Винника, на заседании станет известно, как на основании документов (нарядов Минобороны, «Укроборонпрома») боевые самолеты МиГ-29 передавались на ремонт якобы без двигателей.

«Следующим нарядом с теми же номерами для этих самолетов передавались двигатели. Мы понимаем, что двигатели сразу были на самолетах», — сказал Винник.

Нардеп считает, что предприятие, которое осуществляло ремонт, в качестве оплаты услуг получило три боевых самолета, которые затем были проданы на третьи рынки.

Источник: Ракурс


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