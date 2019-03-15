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ЕС стремится ограничить неконтролируемый ввоз курятины

Евросоюз ограничит неконтролируемый ввоз курятины из Украины

15 мар 2019, 16:37
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В Еврокомиссии подтвердили, что удалось достичь принципиальную договоренность с Киевом по изменению соглашения о зоне свободной торговли.

Эти изменения призваны ограничить неконтролируемый ввоз курятины в Евросоюз, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии, сделанное во время ежедневного брифинга в Брюсселе.

Отмечается, что о достижении договоренности уже сообщено Европарламенту и государствам-членам Евросоюза, сейчас стороны работают над быстрым введением в действие соответствующих изменений.

Об объемах украинской курятины, которые теперь будут поставляться в Евросоюз в рамках беспошлинных квот, пока не сообщается.

Ранее Евросоюз и Украина заключили предварительную договоренность, согласно которой беспошлинные квоты для украинской курятины будут увеличены, однако будет закрыта юридическая лазейка в соглашении, позволяющая обходить ограничения на ввоз куриного филе в ЕС. Согласно этой схеме, компания украинского миллиардера Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» поставляла в ЕС курятину с костью, которую на европейских предприятиях отрезали. Далее эту курятину продавали как куриное филе. В связи с этой ситуацией в ЕС еще год назад заявляли, что такая практика противоречит духу соглашения о свободной торговле, поэтому были начаты соответствующие переговоры.

Напомним, в прошлом году СМИ предупреждали, что употребление курятины вскоре может стать причиной массовой смертности из-за антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров.


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