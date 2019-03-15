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Совбез ООН рассматривает ситуацию в оккупированном Россией Крыму, фото — Слово і діло

Совбез ООН рассматривает ситуацию в оккупированном Россией Крыму (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 мар 2019, 16:17
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Специальное заседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Крыму началось в Нью-Йорке. В повестке дня Совбеза ООН оно имеет такое название: «Символическая дата: пятая годовщина начала российской оккупации Крыма — вопиющее нарушение международного права».

Кроме официальной украинской делегации, в офис ООН прибыли заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор «Крымского дома» Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалл.

На заседании рассмотрят юридический, политический и правозащитный аспекты ситуации в Крыму.

Напомним, что 12 марта нижняя палата Конгресса США — Палата представителей — одобрила запрет на признание российской принадлежности Крыма. Законопроект считает официальной политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами.

Сегодня страны Европейского Союза ввели новые санкции против восьми граждан РФ, причастных к нападению российского флота на украинские корабли в Керченском проливе.

Источник: Ракурс


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