Менее половины украинцев во время общения с ближайшими родственниками отдают предпочтение украинскому языку

https://racurs.ua/n119453-sociologi-ustanovili-skolko-ukraincev-razgovarivaut-so-svoimi-blijayshimi-rodstvennikami.html

Racurs.ua

По мнению 29,9% опрошенных, изучению русского языка должно отводиться столько же времени, сколько и украинского. 25,9% считают, что изучению русского языка нужно уделять меньше времени, чем украинского языка, но больше, чем остальных иностранных языков (английского, немецкого и т. д.).

Еще 25,4% считают, что изучению русского языка нужно отводить такое же или меньшее количество времени, чем изучению иностранных языков, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 28 февраля по 11 марта, сообщает пресс-служба института.

По мнению 7,8% опрошенных, русский язык в школах изучать не нужно.

11% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.

В КМИС отмечают, что проводили аналогичный опрос в 1998 году. За 20 лет доля тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский, уменьшилась с 46% до 29,9%.

Также у респондентов спрашивали, какой язык они предпочитают в личном общении.

Украинскому языку во время общения со своими ближайшими родственниками отдают предпочтение 46% украинцев, из них 32,4% говорят только на украинском языке.

Русский язык предпочитают 28,1% украинцев, из них 15,8% говорят только на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса,.

Отмечается, что еще 24,9% украинцев в одинаковом соотношении применяют для общения с родственниками украинский и русский языки. На других языках разговаривают 0,2% опрошенных, еще 0,7% не смогли или отказались отвечать.

Всего в опросе приняли участие 2004 респондента в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территории.

Напомним, в прошлом году КМИС проводил опрос о том, как на самом деле украинцы и россияне относятся друг к другу.