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Ракурс
Отравление детей в Днепре: подтверждена вспышка острой кишечной инфекции в школе. Фото: 5psy

Отравление детей в Днепре: подтверждена вспышка острой кишечной инфекции в школе

15 мар 2019, 17:00
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В Днепре 13 школьников госпитализировали в больницу с диагнозом острая кишечная инфекции. В учреждении провели дезинфекцию и продолжаются мероприятия по предотвращению эпидемии.

В школе уже отобрали пробы воды, продуктов и смывов с предметов окружающей среды. Об этом сегодня сообщает пресс-служба управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Специалисты также исследовали помещения школы и нашли массу нарушений. В частности, в учебном заведении отсутствуют условия для поддержания личной гигиены сотрудниками пищевого блока и детьми, отсутствует медицинский сотрудник, нарушены санитарно-гигиенические режимы в пищевом блоке и прочее.

Руководству школу поручено полностью устранить выявленные нарушения, утилизировать более 62 кг продукции и на 10 дней приостановить работу столовой.

Накануне «Ракурс» сообщила, что в Днепре более 500 учеников не пришли в школу из-за плохого самочувствия. При этом 12 учеников госпитализировали в больницу. После этого в школу прибыли сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

Источник: Ракурс


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