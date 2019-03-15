Отравление детей в Днепре: подтверждена вспышка острой кишечной инфекции в школе. Фото: 5psy

https://racurs.ua/n119452-otravlenie-detey-v-dnepre-podtverjdena-vspyshka-ostroy-kishechnoy-infekcii-v-shkole.html

Racurs.ua

В Днепре 13 школьников госпитализировали в больницу с диагнозом острая кишечная инфекции. В учреждении провели дезинфекцию и продолжаются мероприятия по предотвращению эпидемии.

В школе уже отобрали пробы воды, продуктов и смывов с предметов окружающей среды. Об этом сегодня сообщает пресс-служба управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Специалисты также исследовали помещения школы и нашли массу нарушений. В частности, в учебном заведении отсутствуют условия для поддержания личной гигиены сотрудниками пищевого блока и детьми, отсутствует медицинский сотрудник, нарушены санитарно-гигиенические режимы в пищевом блоке и прочее.

Руководству школу поручено полностью устранить выявленные нарушения, утилизировать более 62 кг продукции и на 10 дней приостановить работу столовой.

Накануне «Ракурс» сообщила, что в Днепре более 500 учеников не пришли в школу из-за плохого самочувствия. При этом 12 учеников госпитализировали в больницу. После этого в школу прибыли сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.