Румынский бизнесмен построил однометровое шоссе в знак протеста. Фото: Informburo.kz

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Самое короткое шоссе в мире построил румынский бизнесмен Стефан Мандачи в Сучаве в знак протеста против плохих дорог в стране.

Однометровая дорога возле румынской Сучавы была официально открыта вчера, 15 марта. Такой протест нацелен на то, чтобы привлечь финансы на строительство дорог в Румынии, сообщает Euronews.

Отмечается, что Евросоюз выделил Румынии деньги на строительство дороги длиной 5,2 км. Остальные дороги необходимо строить за средства из местных бюджетов.

По словам мэра Сучавы Некулаи Мирона, на инфраструктурные проекты выделяется мало средств. Именно поэтому, местный бизнесмен призывает румынских предпринимателей вкладывать деньги в строительство дорог в стране. В качестве примера он вложил собственные средства размером 4,5 тыс. евро в проект по развитию дорожной инфраструктуры в стране.