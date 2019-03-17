Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пассажирский самолет в Швеции продолжил полет с горящим двигателем

Пассажирский самолет в Швеции продолжил полет с горящим двигателем

17 мар 2019, 09:56
999

У пассажирского самолета Avro RJ, который выполнял внутренний рейс из Стокгольма в Мальме, сломался один из двигателей.

Пассажиры лайнера услышали громкий всплеск, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени, охватившие один из двигателей. Несмотря на это, самолет планово приземлился в аэропорту Мальме, сообщает Aftonbladet.

Самолет принадлежит авиакомпании BRA, на его борту было 80 пассажиров. По словам представителя авиакомпании, пилот решил продолжить полет, поскольку разбалансировка одного двигателя не приводит к аварийной ситуации — остальные три двигателя были исправны.

У некоторых пассажиров из-за хлопка во время возгорания обнаружили незначительные проблемы со слухом.

Напомним, что 10 марта самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Нью-Йорк, попал в турбулентность, когда подлетал к международному аэропорту имени Кеннеди. От сильной тряски перед посадкой самолета пострадали 29 человек из 326 пассажиров, находившихся на борту. Большинство из пострадавших получили ссадины и ушибы, им оказали помощь в аэропорту.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Берлускони прокомментировал скандальную смерть свидетеля по его делу

Экс-глава правительства Италии Берлускони прокомментировал скандальную смерть свидетеля по его делу. 34-летняя модель Иман Фадил, по предварительным данным, умерла от отравления радиоактивными веществами

Новости мира
10:30