Односельчане затравили 12-летнюю Тасю Перчикову из-за письма Путину, фото — Медуза

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Жители села Томсинов Псковской области обвинили в мошенничестве и начали угрожать 12-летней Таси Перчиковой, написавшей письмо Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери.

Односельчане угрожают Перчиковым даже при встрече на улице, сообщает «Медуза».

Девочка написала письмо президенту РФ в середине декабря 2018 года. Она пожаловалась на закрытие единственной школы в селе, а также рассказала, что ее мама в две смены работает санитаркой в ​​районной больнице и дежурит в реанимации.

«У нее хорошая работа, но зарплаты не хватает — она ​​получает около 12 тыс.», — написала Тася и попросила президента подарить им с матерью мотоблок и мини-трактор, чтобы они могли вести хозяйство.

Ответа от президента не последовало. В начале января Тася получила письмо от власти Псковской области, в котором ее похвалили за то, что она интересуется историей, но сказали, что «помочь ей не могут».

Впоследствии к Перчиковым приехала журналистка «Радио Свобода» и написала статью об их жизни.

После выхода публикации Перчиковым начали писать люди, которые хотели помочь. Им присылали детские вещи и передавали небольшие пожертвования. На эти деньги семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства.

Когда об этом узнали другие жители села, они начали травить мать с дочкой. «Называли идиоткой, выскочкой. Мол, мы тоже так живем — и ничего, терпим. А ты, дура, попросила. Дети в селе перестали со мной дружить. Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и смеяться», — рассказала Тася.

Травля развивалась и в социальных сетях. В середине февраля Тасе написал незнакомый мальчик. Он сказал, что Тася красивая и он хотел бы с ней встречаться. Впоследствии он попросил девочку послать «обнаженные фотографии». Когда она отправила снимок, аккаунт «мальчика» удалили, а фото растиражировали в паблике района.

Перчиковы обратилась в полицию, чтобы разобраться, кто просил у ее дочери фотографию. Вскоре выяснилось, что учетную запись «мальчика» создали бывшие подруги Таси. Однако, по словам Перчиковых, в полиции заявили, что девочкам помогли взрослые, поскольку писали Таси из скрытого IP-адреса. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.

Напомним, что весной 2018 года ученик школы в городе Стерлитамак (РФ) Артем Тагиров устроил резню в учебном заведении. Он мстил своим однокласникам из-за травли. Артем вел список, в котором поименно указывал, кто, когда и чем именно его обидел.