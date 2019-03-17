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Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине

Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине, один из них ранен (ФОТО)

17 мар 2019, 14:37
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Водитель остановленного полицией автомобиля BMW (БМВ) бросил гранату в патрульных в Днепропетровской области во время проверки документов. Одного из них, начальника группы реагирования Вячеслава Андруцкого, ранено.

Происшествие случилось 17 марта во время патрулирования в Криничанском районе, вблизи города Вольногорск, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов. В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать.

Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине

Напарники раненого (Игорь Фургала и Николай Чумак) начали преследовать неизвестного и применили огнестрельное оружие. Беглеца ранили и задержали. У него нашли еще одну гранату. Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине, фото — Национальная полиция

Напомним, что похожий случай произошел в прошлом году в Одесской области. Наркоман бросил гранату в полицейских и устроил стрельбу из охотничьего ружья в одном из сел Лиманского района. Он забаррикадировался в своем доме и был вооружен обрезом охотничьего гладкоствольного ружья. Злоумышленник бросил в полицейских светошумовую гранату и начал стрелять из ружья. Один из полицейских получил ранение левого предплечья и туловища. Бойцы спецподразделения КОРД задержали злоумышленника.

Источник: Ракурс


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