В США экс-президента Перу арестовали за пьянство. Фото: PQS

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Ракурс

В США полицейские арестовали 73-летнего экс-президента Перу Алехандро Толедо за пьянство в ресторане. Инцидент произошел в калифорнийском округе Сан-Матео.

Бывшего президента Перу доправили в участок, но вскоре отпустили. Из-за юридических проблем Толедо в Перу его нельзя арестовывать в США. Сам задержанный заявил, что информация о задержании не соответствует действительности и является частью заговора против него. Об этом сообщает агентство Reuters.



Толедо был президентом Перу в 2001—2006 годах, но с 2017 года живет в Калифорнии, куда сбежал из-за обвинения в коррупции. На родине беглецу светит до 18 месяцев предварительного заключения. Власти США пока не решили вопрос о выдаче Толедо перуанским властям.

Экс-президента обвиняют в получении взятки от бразильской строительной компании. Якобы за 20 млн долл. Толедо помог компании получить выгодный контракт.

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию. Государственное обвинение по этому делу требовало осудить бывшую главу государства на 30 лет.