В Аргентине мужчина нашел портфель с 500 тыс. долл. и вернул их владельцу. Фото: Sputnik Таджикистан - Орбита Sputnik

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Аргентинец Хосе Санчес обнаружил чемодан с 500 тыс. долл. и вернул деньги владельцу. В качестве поощрения за честность молодой мужчина попросил обеспечить его официальной работой.

Инцидент произошел в небольшом городе Ногоя. Санчес увидел бизнесмена, который разговаривал по телефону и садился в автомобиль, забыв на улице чемодан, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Perfil.

Молодой мужчина звал предпринимателя, однако тот не слышал. Тогда Санчес заглянул вовнутрь чемодана и обнаружил около полмиллиона долларов. Молодой мужчина пытался сообщить в полицию о своей находке, однако там не брали трубку. Позже он обратился на радио с просьбой найти владельца чемодана.

Потерявший чемодан мужчина и Санчес встретились, и молодой мужчина вернул чемодан с деньгами. В качестве компенсации нашедшему деньги парню предложили миллион песо (около 25 тыс. долл.) или квартиру. Несмотря на то, что Санчес живет со своей девушкой и двумя детьми на съемной квартире, мужчина отказался от материальной компенсации и попросил, чтобы его официально трудоустроили. Бизнесмен пообещал выполнить просьбу Санчеса. Также после обнародования этой истории аргентинцу поступило множество предложений о работе.