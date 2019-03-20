Дело Вышинского: российский омбудсмен прибыла на заседание Верховного суда по жалобе защиты главреда РИА «Новости Украина»

Татьяна Москалькова, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n119637-delo-vyshinskogo-rossiyskiy-ombudsmen-pribyla-na-zasedanie-verhovnogo-suda-po-jalobe-zaschity.html

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Российский омбудсмен Татьяна Москальекова прибыла на заседание Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, который начал рассмотрение жалобы защиты главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Москальковой, она хотела воочию убедиться в состоянии здоровья Вышинского, а также увидеть и как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере. Об этом сообщает издание Depo.

Москалькова прибыла в Киев ночью. Журналистам она заявила, что других мероприятий или встреч в столице Украины проводить не планирует.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве. Ему объявлено подозрение в государственной измене. За это преступление украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним, вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии камеры в Лукьяновском СИЗО, где находится Вышинский. В это пенитенциарное заведение прибыла проверка после того, как адвокат Вышинского заявил о ненадлежащих условиях содержания его подопечного.