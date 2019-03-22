В Венгрии арестовали палача «Исламского государства». Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n119773-v-vengrii-arestovali-palacha-islamskogo-gosudarstva.html

Ракурс

В Венгрии арестовали палача «Исламского государства». Боевика подозревают в казни двух десятков человек в 2016 году. Арестованный сириец казнил членов семьи мужчины из города Хомс (центр западной Сирии), когда он отказался присоединяться к террористической группировке.

Венгерские власти задержали 27-летнего мужчину по подозрению в обезглавливании около 20 человек. Он проник в страну под статусом беженца из Греции. Миграционные органы успели арестовать боевика до его возвращения в Грецию. Об этом в пятницу сообщили в Европейском агентстве судебного сотрудничества Eurojust, передает «Европейская правда».

Злоумышленника задержали 30 декабря 2018 года за использование поддельных проездных документов, которые он и его партнерша предоставили в главном аэропорту Будапешта.

В ходе следствия правоохранители Бельгии предоставили доказательства, благодаря которым мужчине в Венгрии смогли огласить подозрение в совершении террористической деятельности.

Как ранее сообщал «Ракурс», Германия будет лишать гражданства боевиков «Исламского государства». По информации немецких СМИ, около тысячи граждан Германии примкнули к террористической группировке.