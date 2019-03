Циклон «Идай» унес жизни более 400 жителей Мозамбика. Непогода бушевала в нескольких странах Африки, но наибольшие убытки причинила в Республике Мозамбик.

Циклон вызвал в стране катастрофические наводнения, которые не только унесли жизни 417 человек, но и оставили без жилья более 1,5 тыс. человек, сообщает Reutrers.

По словам министра окружающей среды Мозамбика Селсо Корреа, количество погибших может увеличиваться. Полностью оценить ущерб от циклона удастся только после падения уровня воды. На данный момент, по словам чиновников, наибольшим препятствием в проведении поисковых и спасательных работ является погода.

В результате сильных ливней из берегов вышли реки Буза и Пунгве. По оценкам экспертов, существует возможность еще большего затопления.

Жители Мозамбика, которые потеряли жилье в результате непогоды, прячутся в церквях и международных центрах, где они получают необходимую помощь.

Ongoing rescue missions are being carried out in the flood-hit areas of Cyclone Idai in Mozambique pic.twitter.com/EZdhdaJmzx

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 22 марта 2019 г.

REPORT from WCK’s @SamBloch1 on the ground in Beira, #Mozambique where Cyclone Idai has devastated communities. First kitchen will be operational soon with local partners & help of @RockefellerFdn! You can support at https://t.co/2iLhRe28tI#ChefsForMozambiquepic.twitter.com/IHBLpMCamZ