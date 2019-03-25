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Ракурс
В Аргентине королевская чета Испании просидела час в самолете из-за отсутствия нужного трапа . Фото: MARISCAL

В Аргентине королевская чета Испании просидела час в самолете из-за отсутствия нужного трапа (ФОТО)

25 мар 2019, 14:18
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В Аргентине король Испании Филипп VI и его супруга Летисия просидели час в самолете из-за короткого трапа, который не доставал до высоты двери. Венценосная пара прибыла в столицу Аргентины (Буэнос-Айрес) на борту Airbus 310.

Однако, для посадки королевская чета выбрала аэропорт, который не занимается обслуживанием таких больших самолетов, так что у них не нашлось достаточно высокого трапа. Об этом сообщает El Pais.

Сначала техники попытались увеличить высоту трапа. Затем, поступило предложение отправиться в другой аэропорт, где в наличии трапы нужной высоты. В результате было решено воспользоваться трапом президента Аргентины Маурисио Макри. Вот только ангар с трапом закрыт на замок, который можно открыть только отпечатком пальца. Найти человека с доступом удалось только спустя час.

Свита пришла в панику из-за отсутствия нужного трапа для самолета с королем Испании. Фото: twitter/clarincom

Все события происходили перед министрами, которые в качестве свиты были отправлены встретить короля Испании и его супругу.

Согласно плану, венценосная пара внесет пожертвования перед памятником генералу Сан-Мартину, а затем отправится на официальную встречу и частный обед с президентом Макри, первой леди Джулианой Авада и представителями властных структур. Сегодня вечером королю и его супруге также устраивают праздничный ужин на 400 гостей.

Трап для короля Испании нашли только через час. Фото: twitter/aerocast

Как ранее сообщал «Ракурс», в январе текущего года король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Это первый случай в истории Малайзии, когда король досрочно отказывается от престола. Мухаммад V занял трон в 2016 году


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