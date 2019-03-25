В Аргентині королівське подружжя Іспанії просиділо годину в літаку через відсутність потрібного трапу. Фото: MARISCAL

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Ракурс

В Аргентині король Іспанії Філіп VI та його дружина Летісія просиділи годину в літаку через короткий трап, який не діставав до висоти дверей. Вінценосна пара прибула до столиці країни Буенос-Айреса на борту Airbus 310.

Однак, для посадки королівське подружжя обрало аеропорт, який, як виявилося, не займається обслуговуванням таких великих літаків, тож у ньому не знайшлося достатньо високого трапу. Про це повідомляє El Pais.

Спочатку техніки спробували збільшити висоту трапу. Потім звернулися до іншого аеропорту, де були у наявності трапи потрібної висоти. В підсумку було вирішено скористатися трапом президента Аргентини Маурісіо Макрі. Але ангар із трапом був закритий на замок, який можна відчинити тільки відбитком пальця. Знайти людину з доступом до замка вдалося лише через годину.

Всі події відбувалися перед міністрами, які були відправлені зустріти короля Іспанії та його дружину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у січні поточного року король Малайзії Мухаммад V зрікся престолу. Це перший випадок в історії Малайзії, коли король достроково відмовляється від престолу. Мухаммад V зайняв трон у 2016 році