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Якобы предатель СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве. Фото: Обозреватель

А-ля Янукович? В России наделал пропагандистских заявлений якобы бывший СБУшник (ФОТО)

25 мар 2019, 14:27
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Россия устроила очередную провокацию, приурочив ее к 27-й годовщине создания Службы безопасности Украины: сегодня в Москве на пресс-конференции показали якобы бывшего сотрудника СБУ, который признался в государственной измене и наделал много антиукраинских заявлений.

Василий Прозоров (так представился мужчина) утверждает, что в течение четырех лет изменял Украине, работая в рядах СБУ и одновременно передавая служебную информацию россиянам. В частности, речь идет о решениях в рамках АТО и действиях украинских силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам мужчины, он был СБУшником с 1999 года по 2018 год, а с мая 2014-го работал в антитеррористическом центре спецслужбы и именно тогда стал тайным перебежчиком на сторону РФ. К этому его якобы подтолкнул Майдан.

Во время своего выступления в Москве он отметился несколькими свойственными российской пропаганде заявлениями, в частности о том, что:

  • с самого начала войны на Донбассе СБУ предложила вести масштабную антироссийскую пропаганду;
  • террористов ДНР-ЛНР Моторолу и Гиви убили во время спецопераций СБУ;
  • существуют тайные тюрьмы на украинских территориях в зоне боевых действий, которые якобы называют библиотеками, а задержанных — книгами;
  • одним из подразделений СБУ управляют британцы и американцы;
  • к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассом якобы причастна украинская сторона.

СБУ пока не комментирует появление этого человека в Москве и его заявления. Представитель спецслужбы Елена Гитлянская отметила в комментарии «Громадському», что готовит заявление.

Фото с пресс-конференции якобы предателя СБУ Василия Прозорова / Обозреватель

В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк назвал Прозорова секретным ньюсмейкером РИА «Новости».

Роман Цимбалюк написал в Facebook о показанном в Москве якобы предателе СБУ Василие Прозорове


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