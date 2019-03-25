Якобы предатель СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве. Фото: Обозреватель

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Россия устроила очередную провокацию, приурочив ее к 27-й годовщине создания Службы безопасности Украины: сегодня в Москве на пресс-конференции показали якобы бывшего сотрудника СБУ, который признался в государственной измене и наделал много антиукраинских заявлений.

Василий Прозоров (так представился мужчина) утверждает, что в течение четырех лет изменял Украине, работая в рядах СБУ и одновременно передавая служебную информацию россиянам. В частности, речь идет о решениях в рамках АТО и действиях украинских силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам мужчины, он был СБУшником с 1999 года по 2018 год, а с мая 2014-го работал в антитеррористическом центре спецслужбы и именно тогда стал тайным перебежчиком на сторону РФ. К этому его якобы подтолкнул Майдан.

Во время своего выступления в Москве он отметился несколькими свойственными российской пропаганде заявлениями, в частности о том, что:

с самого начала войны на Донбассе СБУ предложила вести масштабную антироссийскую пропаганду;

террористов ДНР-ЛНР Моторолу и Гиви убили во время спецопераций СБУ;

существуют тайные тюрьмы на украинских территориях в зоне боевых действий, которые якобы называют библиотеками, а задержанных — книгами;

одним из подразделений СБУ управляют британцы и американцы;

к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассом якобы причастна украинская сторона.

СБУ пока не комментирует появление этого человека в Москве и его заявления. Представитель спецслужбы Елена Гитлянская отметила в комментарии «Громадському», что готовит заявление.

В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк назвал Прозорова секретным ньюсмейкером РИА «Новости».