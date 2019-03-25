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Якобы предатель СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве. Фото: Обозреватель
А-ля Янукович? В России наделал пропагандистских заявлений якобы бывший СБУшник (ФОТО)https://racurs.ua/n119847-a-lya-yanukovich-v-rossii-nadelal-propagandistskih-zayavleniy-yakoby-byvshiy-sbushnik-foto.htmlРакурс
Россия устроила очередную провокацию, приурочив ее к 27-й годовщине создания Службы безопасности Украины: сегодня в Москве на пресс-конференции показали якобы бывшего сотрудника СБУ, который признался в государственной измене и наделал много антиукраинских заявлений.
Василий Прозоров (так представился мужчина) утверждает, что в течение четырех лет изменял Украине, работая в рядах СБУ и одновременно передавая служебную информацию россиянам. В частности, речь идет о решениях в рамках АТО и действиях украинских силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам мужчины, он был СБУшником с 1999 года по 2018 год, а с мая 2014-го работал в антитеррористическом центре спецслужбы и именно тогда стал тайным перебежчиком на сторону РФ. К этому его якобы подтолкнул Майдан.
Во время своего выступления в Москве он отметился несколькими свойственными российской пропаганде заявлениями, в частности о том, что:
- с самого начала войны на Донбассе СБУ предложила вести масштабную антироссийскую пропаганду;
- террористов ДНР-ЛНР Моторолу и Гиви убили во время спецопераций СБУ;
- существуют тайные тюрьмы на украинских территориях в зоне боевых действий, которые якобы называют библиотеками, а задержанных — книгами;
- одним из подразделений СБУ управляют британцы и американцы;
- к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассом якобы причастна украинская сторона.
СБУ пока не комментирует появление этого человека в Москве и его заявления. Представитель спецслужбы Елена Гитлянская отметила в комментарии «Громадському», что готовит заявление.
В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк назвал Прозорова секретным ньюсмейкером РИА «Новости».
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