Нібито зрадник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції у Москві. Фото: Обозреватель

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Росія влаштувала чергову провокацію, яку приурочила до 27-ї річниці створення Служби безпеки України: сьогодні у Москві на прес-конференції показали нібито колишнього працівника СБУ, який зізнався у державній зраді й наробив багато антиукраїнських заяв.

Василь Прозоров (так представився чоловік) стверджує, що впродовж чотирьох років зраджував Україні, працюючи у лавах СБУ й одночасно передаючи службову інформацію росіянам. Зокрема, йдеться про рішення в рамках АТО, дії українських силовиків тощо. Про це повідомляє «Комсомольська правда».

За словами чоловіка, він був СБУшником із 1999 року по 2018 рік, а з травня 2014-го працював в антитерористичному центрі спецслужби і саме тоді став прихованим перебіжчиком на бік РФ. До цього його нібито підштовхнув Майдан.

Під час свого виступу в Москві він відзначився кількома притаманними російській пропаганді заявами, зокрема про те, що:

з самого початку війни на Донбасі СБУ запропонувала вести масштабну антиросійську пропаганду;

терористів ДНР-ЛНР Мотороли та Гіві було вбито під час спецоперацій СБУ;

існують таємні в’язниці на українських територіях у зоні бойових дій, які нібито називають бібліотеками, а затриманих — книгами;

одним із підрозділів СБУ керують британці й американці;

до катастрофи малайзійського Boeing над Донбасом нібито причетна українська сторона.

СБУ поки що не коментує появу цього чоловіка в Москві та його заяви. Речник спецслужби Олена Гітлянська зазначила в коментарі «Громадському», що готує заяву.

У свою чергу український журналіст Роман Цимбалюк назвав Прозорова секретним ньюзмейкером РІА «Новости».