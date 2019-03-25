Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нібито зрадник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції у Москві. Фото: Обозреватель

А-ля Янукович? У Росії наробив пропагандистських заяв нібито колишній СБУшник (ФОТО)

25 бер 2019, 14:27
999

Росія влаштувала чергову провокацію, яку приурочила до 27-ї річниці створення Служби безпеки України: сьогодні у Москві на прес-конференції показали нібито колишнього працівника СБУ, який зізнався у державній зраді й наробив багато антиукраїнських заяв.

Василь Прозоров (так представився чоловік) стверджує, що впродовж чотирьох років зраджував Україні, працюючи у лавах СБУ й одночасно передаючи службову інформацію росіянам. Зокрема, йдеться про рішення в рамках АТО, дії українських силовиків тощо. Про це повідомляє «Комсомольська правда».

За словами чоловіка, він був СБУшником із 1999 року по 2018 рік, а з травня 2014-го працював в антитерористичному центрі спецслужби і саме тоді став прихованим перебіжчиком на бік РФ. До цього його нібито підштовхнув Майдан.

Під час свого виступу в Москві він відзначився кількома притаманними російській пропаганді заявами, зокрема про те, що:

  • з самого початку війни на Донбасі СБУ запропонувала вести масштабну антиросійську пропаганду;
  • терористів ДНР-ЛНР Мотороли та Гіві було вбито під час спецоперацій СБУ;
  • існують таємні в’язниці на українських територіях у зоні бойових дій, які нібито називають бібліотеками, а затриманих — книгами;
  • одним із підрозділів СБУ керують британці й американці;
  • до катастрофи малайзійського Boeing над Донбасом нібито причетна українська сторона.

СБУ поки що не коментує появу цього чоловіка в Москві та його заяви. Речник спецслужби Олена Гітлянська зазначила в коментарі «Громадському», що готує заяву.

Фото з прес-конференції нібито зрадника СБУ Василя Прозорова / Обозреватель

У свою чергу український журналіст Роман Цимбалюк назвав Прозорова секретним ньюзмейкером РІА «Новости».

Роман Цимбалюк написав у Facebook про показаного у Москві нібито зрадника СБУ Василя Прозорова


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер