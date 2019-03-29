Стрельба в Ингушетии: вооруженные люди проникли в мэрию Назрани и ранили трех человек, фото - Радио Свобода

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Ракурс

В российской Ингушетии общественно-политическая обстановка продолжает быть заостренной. После того, как в Магасе произошли столкновения бойцов Росгвардии с участниками митингов, вечером 28 марта несколько человек проникли в здание мэрии Назрани и открыли стрельбу из травматических пистолетов.

В результате чрезвычайного происшествия ранены три человека, в том числе сын мэра города Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний человек, сообщает «Интерфакс».

Пострадавшие получили несерьезные ранения. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия полицейских.

«Ракурс» сообщал о беспорядках в Ингушетии. Мирный митинг в столице республики Магасе, который продолжался более суток, 27 марта закончился после столкновений с полицией. Митингующие выступали против принятия местным парламентом нового закона о референдумах в республике, который допускает изменение границ без консультаций с народом.

Кроме того, речь шла об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова и роспуске парламента. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки и железную ограду. Силовики били протестующих резиновыми дубинками. Часть активистов перекрывала федеральную трассу Ростов-на-Дону — Баку.

Акции протеста происходят из-за того, что осенью 2018 года руководители Ингушетии и Чечни договорились изменить границу между своими республиками. В результате к Чечни отойдет часть Сунженского района Ингушетии. После этого в Ингушетии периодически возникают акции протеста против этого соглашения.