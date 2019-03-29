Стрілянина в Інгушетії: озброєні люди проникли в мерію Назрані і поранили трьох осіб, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120029-strilyanyna-v-ingushetiyi-ozbroieni-ludy-pronykly-v-meriu-nazrani-i-poranyly-troh-osib.html

Ракурс

В російській Інгушетії суспільно-політична обстановка продовжує бути загостреною. Після того, як в Магасі відбулися зіткнення бійців Росгвардіі з учасниками мітингів, увечері 28 березня декілька осіб проникли в будівлю мерії Назрані і відкрили стрілянину з травматичних пістолетів.

У результаті надзвичайної події поранено трьох людей, в тому числі сина мера міста Аліхана Тумгоєва, його охоронця і сторонню людину, повідомляє «Інтерфакс».

Постраждалі отримали несерйозні поранення. Нападникам вдалося втекти з місця події до прибуття поліцейських.

«Ракурс» повідомляв про заворушення в Інгушетії. Мирний мітинг у столиці республіки Магасі, котрий тривав понад добу, 27 березня закінчився після зіткнень з поліцією. Мітингувальники виступали проти ухвалення місцевим парламентом нового закону про референдуми в республіці, котрий допускає зміну її кордонів без консультацій з народом. Крім того, йшлося про відставку глави республіки Юнус-Бека Євкурова та розпуск парламенту. Протестувальники кидали в правоохоронців пляшки і залізну огорожу. Силовики били протестувальників гумовими кийками. Частина активістів перекривала федеральну трасу Ростов-на-Дону — Баку.

Акції непокори відбуваються через те, що восени 2018 року керівники Інгушетії та Чечні домовилися змінити кордон між своїми республіками. В результаті до Чечні відійде частина Сунженського району Інгушетії. Після цього в Інгушетії періодично виникають акції протесту проти цієї угоди.