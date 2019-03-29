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Дестабилизация на выборах и диверсии: в Украине разоблачили пророссийских экстремистов. Фото: Інформатор

Дестабилизация на выборах и диверсии: в Украине разоблачили пророссийских экстремистов (ФОТО, ВИДЕО)

29 мар 2019, 11:02
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Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что разоблачила группу экстремистов, которая по приказу российских спецслужб должна была дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов. Незаконной организацией управлял гражданин США и уроженец РФ Рустам Ташбаев, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность.

Экстремисты решили создать два военных образования: «повстанческую армию» (за границей) и «национальную армию» (в Украине). Группу «Украинская национальная армия» (УНА) организовал украинец Юрий Заболотный, которого полиция неоднократно задерживала за хранение оружия и призывы к свержению конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ изъяла оружие у российских экстремистов. Фото: СБУ

Во время военного положения в стране УНА занималась сбором информации о передвижении военных и местах дислокации для совершения диверсий. При задержании участников группировки в Одессе СБУ схватила двух россиян и двух уроженцев непризнанного Приднестровья.

Российские экстремисты должны были создать в Украине группировку "Украинская национальная армия"

Сотрудники СБУ во время обысков изъяли около тысячи экземпляров газет с призывом присоединяться к УНА, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, балаклавы, приборы связи и документы, в которых имеется информация о подготовке терактов.

СБУ задержала российских экстремистов

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ предотвратили теракт в метрополитене Харькова. Местный житель должен был по заказу российских спецслужб совершить взрыв, который привел бы к многочисленным человеческим жертвам.

Источник: Ракурс


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