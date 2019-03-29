Дестабілізація на виборах і диверсії: в Україні викрили проросійських екстремістів. Фото: Інформатор

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Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що викрила групу екстремістів, яка за наказом російських спецслужб мала дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні виборів. Незаконною організацією керував громадянин США й уродженець РФ Рустам Ташбаєв, якого в 2015 році видворили з України за підривну діяльність.

Екстремісти вирішили створити два військові формування: «повстанську армію» (за кордоном) і «національну армію» (в Україні). Групу «Українська національна армія» (УНА) організував українець Юрій Заболотний, якого поліція неодноразово затримувала за зберігання зброї та заклики до повалення конституційного ладу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час воєнного стану в країні УНА займалася збором інформації щодо пересування військових і місць дислокації для здійснення диверсій. Під час затримання учасників угруповання в Одесі СБУ захопила двох росіян і двох уродженців невизнаного Придністров’я.

Співробітники СБУ під час обшуків вилучили близько тисячі примірників газет із закликом приєднуватися до УНА, а також вогнепальну зброю, боєприпаси, бронежилети, балаклави, прилади зв’язку та документи, в яких є інформація про підготовку терактів.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ попередили теракт у метрополітені Харкова. Місцевий житель повинен був за замовленням російських спецслужб скоїти вибух, який призвів би до численних людських жертв.