Жертвами сегодняшнего пожара в Киеве стали два человека. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Пожар в Киеве 29 марта произошел в многоэтажном квартирном доме, который расположен на ул. Автозаводской, 61, в Оболонском районе.

Сегодня утром спасатели получили информацию о пожаре в двухкомнатной квартире. Оказалось, что возгорание произошло в одной из комнат. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Спасатели после входа в квартиру обнаружили потерпевшую 1941 года рождения, которая находилась без сознания. Ее забрала скорая, но потерпевшая умерла по дороге в больницу.

На кухне пожарные обнаружили тело мужчины 1942 года рождения. Спасатели впоследствии ликвидировали пожар. В квартире огонь повредил мебель, личные вещи, дым закоптил стены и потолок квартиры.

Ликвидацией пожара занимались пять единиц специальной пожарно-спасательной техники и 23 бойца личного состава. Эксперты устанавливают обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, 28 марта в столице Бангладеш произошел крупный пожар — горело 22-этажное офисное здание. Жертвами чрезвычайного происшествия стали 20 человек, а 70 получили травмы и повреждения. По словам очевидцев, офисные работники и пожарные на кранах разбивали стеклянные поверхности здания для спасения. Некоторые люди выпадали из окон, чтобы спастись от смертоносного пожара.