Жертвами сьогоднішнього пожежі в Києві стали двоє осіб. Фото: 112 Україна

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Пожежа в Києві 29 березня сталася в багатоповерховому квартирному будинку, що розташований на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі.

Сьогодні вранці рятувальники отримали інформацію про пожежу у двокімнатній квартирі. Виявилося, що займання сталося в одній із кімнат. Про це 29 березня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники після входу у квартиру виявили потерпілу 1941 року народження, яка знаходилась без свідомості. Її забрала швидка, але потерпіла померла дорогою в лікарню.

На кухні вогнеборці виявили тіло чоловіка 1942 року народження. Рятувальники згодом ліквідували пожежу. У квартирі вогонь пошкодив меблі, особисті речі, дим закоптив стіни та стелю квартири.

Ліквідацією пожежі займалися п’ять одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 бійця особового складу. Експерти встановлюють обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, 28 березня в столиці Бангладеш сталася масштабна пожежа — горіла 22-поверхова офісна будівля. Жертвами надзвичайної події стали 20 осіб, а 70 дістали травми й ушкодження. За словами очевидців, офісні працівники та пожежники на кранах розбивали скляні поверхні будівлі для порятунку. Деякі люди навіть випадали з вікон, щоб врятуватися від смертоносної пожежі.