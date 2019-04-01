Сильный ветер в столице продержится до конца дня. Фото: Пункт-А

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Сильный ветер в столице с порывами 15−18 м/с фиксируют в Киеве.

По прогнозам Украинского гидрометцентра сильный ветер сохранится в течение дня, сообщают в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Киевлянам дали несколько советов относительно того, как вести себя на улице во время сильного ветра. Рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. В случае усиления ветра необходимо спрятаться в естественном укрытии или помещении.

Для того, чтобы предотвратить повреждение имущества, киевлян призывают не парковать автомобили под деревьями, а также убрать с балконов вещи, которые могут выпасть на улицу из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине 2 апреля. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание, а на востоке страны — дожди.