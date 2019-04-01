Сильний вітер у столиці протримається до кінця доби. Фото: Пункт-А

https://racurs.ua/ua/n120194-sylnyy-viter-u-kyievi-protrymaietsya-do-kincya-doby.html

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Сильний вітер у столиці з поривами 15−18 м/с фіксують у Києві.

За прогнозами Українського гідрометцентру сильний вітер зберігатиметься протягом доби, повідомляють у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Киянам дали кілька порад щодо того, як поводитись на вулиці під час сильного вітру. Рекомендується триматися подалі від рекламних щитів, ліній електромереж та дерев. У разі посилення вітру необхідно сховатися у природному укритті чи приміщенні.

Для того, щоб запобігти пошкодженню майна, киян закликають не паркувати автомобілі під деревами, а також прибрати з балконів речі, які можуть випасти на вулицю через сильний вітер.

Раніше повідомлялось, якою буде погода в Україні 2 квітня. Синоптики прогнозують невелике похолодання, а на сході країни — дощі.