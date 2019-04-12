Водопад в аэропорту Сингапура. Фото: dezeen.com

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В новом терминале аэропорта Сингапура установили самый большой в мире искусственный водопад в помещении.

Водопад получил название Rain Vortex (Водоворот дождя), он расположен в терминале под названием Jewel Changi. Высота водопада 40 м, вода стекает в отверстие крыши со стеклянным куполом. Конструкцию создали инженеры архитектурной фирмы Моше Сафди Safdie Architects. Рабочие бюро Happold проектировали крышу из стекла и стали в форме бублика, а дизайнеры из компании Peter Walker и Partners Landscape Architects создали площадку из сотен живых деревьев, установили систему климат-контроля. Об этом сообщает издание Dezeen.

Как известно, в Сингапуре часто бывают грозы и дожди. Поэтому специалисты пытались разработать водопад так, чтобы по нему могла стекать дождевая вода со скоростью 10 тыс. галлонов в минуту. Планируется, что вода будет охлаждать воздух под куполом.

В терминале растут более 200 видов растений, тропы для прогулок. На пяти этажах здания расположены магазины и рестораны, а сам терминал соединен с другими зданиями аэропорта с помощью пешеходных мостов.

Напомним, в феврале частично замерз Ниагарский водопад. Температура в районе комплекса водопадов на реке Ниагара снизилась тогда почти до 35 градусов мороза. Это произошло из-за мощного полярного вихря, который тогда наделал бедствий в США и Канаде.