Водоспад в аеропорту Сінгапура. Фото: dezeen.com

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У новому терміналі аеропорту Сінгапура встановили найбільший у світі штучний водоспад у приміщенні.

Водоспад отримав назву Rain Vortex (Вир дощу), він розташований в терміналі під назвою Jewel Changi. Висота водоспаду — 40 м, вода стікає отвір даху зі скляним куполом. Конструкцію створили інженери архітектурної фірми Моше Сафді Safdie Architects. Робітники бюро Happold проектували дах зі скла та сталі у формі бублика, а дизайнери з компанії Peter Walker і Partners Landscape Architects створили майданчик з сотень живих дерев, встановили систему клімат-контролю. Про це повідомляє видання Dezeen.

Як відомо, у Сінгапурі часто бувають грози та дощі. Тому фахівці намагалися розробити водоспад так, щоб по ньому могла збігати дощова вода зі швидкістю 10 тис. галонів в хвилину. Планується, що вода охолоджуватиме повітря під куполом.

У терміналі ростуть понад 200 видів рослин, стежки для прогулянок. На п’яти поверхах будівлі розташовані магазини й ресторани, а сам термінал з'єднаний з іншими будівлями аеропорту за допомогою пішохідних мостів.

Нагадаємо, у лютому частково замерз Ніагарський водоспад. Температура в районі комплексу водоспадів на річці Ніагара знизилася тоді майже до 35 градусів морозу. Це сталося через потужний полярний вихор, який тоді наробив лиха в США та Канаді.