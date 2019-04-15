ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях / Фото: pxhere

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Правила работы дальнобойщиков в ЕС будут усовершенствованы. На территории стран-членов Евросоюза хотят за счет новых правил работы транспортных компаний защитить конкуренцию внутри ЕС и улучшить условия работы водителей.

Точная дата нововведений на текущий момент не установлена, но Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сформулировали свои позиции. В ближайшее время все три участника законодательного процесса будут вести переговоры для поиска общего видения новых правил для дальнобойщиков и компаний, занимающихся автоперевозкой грузов, пишет DW.

Оплата работы дальнобойщиков в другой стране

Специальная система командирования водителей за границу функционирует в пределах ЕС. Согласно этой системе, условия работы дальнобойщиков должны соответствовать правилам родной страны, а не той, где ими выполняется работа. Но есть ограничения: работа должна быть краткосрочной и соответствовать минимальным требования страны, где люди де-факто трудятся.

Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС общие правила для водителей, работающих за границей. В частности, в случае поддержания инициативы ЕК, водители будут получать более высокую оплату за работу минимум три дня в месяц в стране с более высоким уровнем зарплат. А Совет ЕС и Европарламент хотят, чтобы дальнобойщики получали больше денег с первого дня работы на территории стран с более высокими зарплатами (но транзит не попадает под действие системы командирования). Исключением могут служить случаи, когда во время транзитной поездки совершаются две операции погрузки/выгрузки.

Отдых дальнобойщиков

Каждый дальнобойщик должен получать как минимум 45 часов отдыха после максимум шести дней работы. Также водитель может воспользоваться сокращенным отдыхом: он не должен быть короче 24 часов после шести рабочих дней (при таком варианте во время следующего недельного отдыха водитель получает компенсацию). Эту модель в ЕС изменять не планируют, но Еврокомиссия предложила разрешить раз в месяц два сокращенных недельных отдыха подряд. Кроме этого, во время следующего отдыха водителю должны компенсировать все неиспользованное время.

Совет ЕС требует, чтобы раз в четыре недели дальнобойщику предоставляли возможность провести недельный отдых дома. В Европарламенте считают, что этот отдых водитель может провести там, где пожелает, а не только дома.

Регулярный недельный отдых — вне кабины грузовика

Законодательные институции ЕС настаивают на необходимости проведения регулярного недельного отдыха дальнобойщика вне кабины фуры. Кроме этого, транспортная компания должна оплатить ночлег, если водитель отдыхает не дома. В Европарламенте также предлагают принимать во внимание пол водителя. А в Совете ЕС, наоборот, хотят ослабить это требование: по своему согласию водитель может отдохнуть и в кабине, но только если речь идет о сокращенном отдыхе.

Создание безопасных парковок

По данным Еврокомиссии, по всему Евросоюзу не хватает 400 тыс. парковок. Еврокомиссия выделяет на это средства из бюджета ЕС (45 млн евро в 2014—2017 годах). Однако Совет ЕС и Европарламент по-разному смотрят на то, следует ли обязывать государства-члены ЕС финансировать строительство новых парковок.

Контроль за соблюдением правил

«Умные» тахографы, оборудованные системами спутниковой навигации, могут появится на грузовиках. Приборы будут регистрировать скорость, пройденный путь, а также то, что делал водитель. Таким образом в ЕС смогут легко отследить, какой грузовик и когда именно пересекал границу. Совет ЕС и Европарламент настаивают на необходимости введения обязательного оснащения всех грузовиков «умными» тахографами. Пока нет договоренности только о сроках начала действия такого нововведения (не исключено, что это произойдет в 2023−2024 годах).

Условия работы для водителей из Украины

Условия работы в странах ЕС для граждан Украины регулируются Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, которые занимаются международными автоперевозками (ЕСТР). Запланированные в ЕС нововведения по поводу правил отдыха напрямую не изменят ЕСТР.

В то же время нормы командирования за границу водителей коснутся украинских дальнобойщиков (речь идет также и об «умных» тахографах, которые, возможно, станут обязательными для всего международного автотранспорта на территории ЕС).

Консультации трех инстанций ЕС по поводу нововведений вероятнее всего начнутся этой осенью, когда начнет свою работу Европарламент нового созыва.