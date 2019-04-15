Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях / Фото: pxhere

ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях

15 апр 2019, 17:00
999

Правила работы дальнобойщиков в ЕС будут усовершенствованы. На территории стран-членов Евросоюза хотят за счет новых правил работы транспортных компаний защитить конкуренцию внутри ЕС и улучшить условия работы водителей.

Точная дата нововведений на текущий момент не установлена, но Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сформулировали свои позиции. В ближайшее время все три участника законодательного процесса будут вести переговоры для поиска общего видения новых правил для дальнобойщиков и компаний, занимающихся автоперевозкой грузов, пишет DW.

Оплата работы дальнобойщиков в другой стране

Специальная система командирования водителей за границу функционирует в пределах ЕС. Согласно этой системе, условия работы дальнобойщиков должны соответствовать правилам родной страны, а не той, где ими выполняется работа. Но есть ограничения: работа должна быть краткосрочной и соответствовать минимальным требования страны, где люди де-факто трудятся.

Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС общие правила для водителей, работающих за границей. В частности, в случае поддержания инициативы ЕК, водители будут получать более высокую оплату за работу минимум три дня в месяц в стране с более высоким уровнем зарплат. А Совет ЕС и Европарламент хотят, чтобы дальнобойщики получали больше денег с первого дня работы на территории стран с более высокими зарплатами (но транзит не попадает под действие системы командирования). Исключением могут служить случаи, когда во время транзитной поездки совершаются две операции погрузки/выгрузки.

ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях

Отдых дальнобойщиков

Каждый дальнобойщик должен получать как минимум 45 часов отдыха после максимум шести дней работы. Также водитель может воспользоваться сокращенным отдыхом: он не должен быть короче 24 часов после шести рабочих дней (при таком варианте во время следующего недельного отдыха водитель получает компенсацию). Эту модель в ЕС изменять не планируют, но Еврокомиссия предложила разрешить раз в месяц два сокращенных недельных отдыха подряд. Кроме этого, во время следующего отдыха водителю должны компенсировать все неиспользованное время.

Совет ЕС требует, чтобы раз в четыре недели дальнобойщику предоставляли возможность провести недельный отдых дома. В Европарламенте считают, что этот отдых водитель может провести там, где пожелает, а не только дома.

Регулярный недельный отдых — вне кабины грузовика

Законодательные институции ЕС настаивают на необходимости проведения регулярного недельного отдыха дальнобойщика вне кабины фуры. Кроме этого, транспортная компания должна оплатить ночлег, если водитель отдыхает не дома. В Европарламенте также предлагают принимать во внимание пол водителя. А в Совете ЕС, наоборот, хотят ослабить это требование: по своему согласию водитель может отдохнуть и в кабине, но только если речь идет о сокращенном отдыхе.

ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях

Создание безопасных парковок

По данным Еврокомиссии, по всему Евросоюзу не хватает 400 тыс. парковок. Еврокомиссия выделяет на это средства из бюджета ЕС (45 млн евро в 2014—2017 годах). Однако Совет ЕС и Европарламент по-разному смотрят на то, следует ли обязывать государства-члены ЕС финансировать строительство новых парковок.

ЕС изменит правила работы дальнобойщиков: все о планирующихся нововведениях

Контроль за соблюдением правил

«Умные» тахографы, оборудованные системами спутниковой навигации, могут появится на грузовиках. Приборы будут регистрировать скорость, пройденный путь, а также то, что делал водитель. Таким образом в ЕС смогут легко отследить, какой грузовик и когда именно пересекал границу. Совет ЕС и Европарламент настаивают на необходимости введения обязательного оснащения всех грузовиков «умными» тахографами. Пока нет договоренности только о сроках начала действия такого нововведения (не исключено, что это произойдет в 2023−2024 годах).

Условия работы для водителей из Украины

Условия работы в странах ЕС для граждан Украины регулируются Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, которые занимаются международными автоперевозками (ЕСТР). Запланированные в ЕС нововведения по поводу правил отдыха напрямую не изменят ЕСТР.

В то же время нормы командирования за границу водителей коснутся украинских дальнобойщиков (речь идет также и об «умных» тахографах, которые, возможно, станут обязательными для всего международного автотранспорта на территории ЕС).

Консультации трех инстанций ЕС по поводу нововведений вероятнее всего начнутся этой осенью, когда начнет свою работу Европарламент нового созыва.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше