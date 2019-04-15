ЄС змінить правила роботи далекобійників: все про заплановані нововведення / Фото: pxhere

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Правила роботи далекобійників в ЄС будуть удосконалені. На території країн-членів Євросоюзу хочуть за рахунок нових правил роботи транспортних компаній захистити конкуренцію всередині ЄС та поліпшити умови роботи для водіїв.

Точна дата нововведень наразі не встановлена, але Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС вже сформулювали свої позиції. Найближчим часом усі три учасники законодавчого процесу вестимуть переговори для пошуку спільного бачення нових правил для далекобійників і компаній, що займаються автоперевезенням вантажів, пише DW.

Оплата роботи далекобійників в іншій країні

Спеціальна система відрядження водіїв за кордон функціонує в межах ЄС. Згідно з цією системою, умови роботи далекобійників повинні відповідати правилам рідної країни, а не тієї, де ними виконується робота. Але є обмеження: робота повинна бути короткостроковою і відповідати мінімальним вимогам країни, де люди де-факто працюють.

Єврокомісія пропонує запровадити у ЄС загальні правила для водіїв, які працюють за кордоном. Зокрема, в разі підтримки ініціативи ЄК, водії отримуватимуть вищу оплату за роботу щонайменше три дні на місяць в країні з більш високим рівнем зарплат. А Рада ЄС та Європарламент хочуть, щоб далекобійники отримували більше грошей з першого ж робочого дня на території країн з більш високими зарплатами (але транзит не підпадає під дію системи відряджень). Винятком можуть бути випадки, коли під час транзитної поїздки відбуваються дві операції завантаження/розвантаження.

Відпочинок далекобійників

Кожен далекобійник повинен мати щонайменше 45 год. відпочинку після максимум шести днів роботи. Також водій може скористатися скороченим відпочинком: він не повинен бути коротшим 24 годин після шести робочих днів (у такому випадку під час наступного тижневого відпочинку водій отримує компенсацію). Цю модель в ЄС змінювати не планують, але Єврокомісія запропонувала дозволити раз на місяць два скорочені тижневі відпочинки поспіль. Окрім цього, під час наступного відпочинку водієві повинні компенсувати весь невикористаний відпочинковий час.

Рада ЄС вимагає, щоб раз у чотири тижні далекобійникові надавали можливість провести тижневий відпочинок вдома. У Європарламенті вважають, що цей відпочинок водій може провести там, де забажає, а не лише вдома.

Регулярний тижневий відпочинок — поза кабіною вантажівки

Законодавчі інституції ЄС наполягають на необхідності регулярного тижневого відпочинку далекобійника поза кабіною фури. Окрім цього, транспортна компанія повинна оплатити нічліг, якщо водій відпочиває не вдома. У Європарламенті також пропонують брати до уваги стать водія. А в Раді ЄС, навпаки, хочуть послабити цю вимогу: за своєю згодою водій може відпочити і в кабіні, але тільки якщо йдеться про скорочений відпочинок.

Створення безпечних парковок

За даними Єврокомісії, по всьому Євросоюзу не вистачає 400 тис. парковок. Єврокомісія виділяє на це кошти з бюджету ЄС (45 млн євро у 2014−2017 роках). Однак Рада ЄС та Європарламент по-різному дивляться на те, чи слід зобов’язувати держави-члени ЄС фінансувати будівництво нових парковок.

Контроль за дотриманням правил

«Розумні» тахографи, обладнані системами супутникової навігації, можуть з’явитися на вантажівках. Прилади реєструватимуть швидкість, пройдений шлях, а також те, що робив водій. Таким чином в ЄС зможуть легко відстежити, яка вантажівка і коли саме перетинала кордон. Рада ЄС та Європарламент наполягають на необхідності введення обов’язкового оснащення всіх вантажівок «розумними» тахографами. Однак наразі немає домовленості щодо терміну початку дії такого нововведення (не виключено, що це станеться у 2023−2024 роках).

Умови роботи для водіїв з України

Умови роботи в країнах ЄС для громадян України регулюються Європейською угодою, що стосується роботи екіпажів транспортних засобів, які займаються міжнародними автоперевезеннями (ЄУТР). Заплановані в ЄС нововведення щодо правил відпочинку принципово не змінять ЄУТР.

Однак норми відрядження за кордон водіїв стосуватимуться й українських далекобійників (йдеться також і про «розумні» тахографи, які, можливо, стануть обов’язковими для всього міжнародного автотранспорту на території ЄС).

Консультації трьох інстанцій ЄС з приводу нововведень найімовірніше почнуться цієї осені, коли запацює Європарламент нового скликання.