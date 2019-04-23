Дезориентацию GPS-навигации Россией в Черном море обнаружили эксперты. Фото: RT

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Ракурс

Дезориентацию GPS-навигации Россией в Черном море и в Крыму обнаружили американские эксперты. Согласно их данным, Россия прибегла к таким действиям около 10 тыс. раз.

Причиной к расследованию возможной дезориентации GPS-навигации Россией стали данные капитана торгового судна в Черном море, который сфотографировал экран компьютера и радара с некорректными данными о его местонахождении, сообщает «Голос Америки».

Фактически судно находилось в водах Черного моря, а по данным навигации — в аэропорту.

После получения задокументированных данных о дезориентации навигации эксперты начали расследование. Тогда выяснилось, что подобные проблемы возникали и у 20 других кораблей во время пребывания в водах Черного моря в 2017 году.

После проведения масштабного исследования было выявлено, что Россия занималась дезориентация навигации не только в Крыму и Черном море, но и в Тихом океане, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Отмечается, что чаще всего случаи дезориентации случались у важных государственных объектов и учреждений.

Согласно данным исследования, к дезориентации GPS-навигации наиболее уязвимыми являются США и страны Западной Европы. Наименьшее влияние дезориентация навигации носит для Китая, Саудовской Аравии и Кореи, поскольку они пользуются другими системами.

Эксперты также отметили, что дезориентирование GPS-навигации опасно, поскольку может привести к смертельным случаям.