Дезорієнтацію GPS-навігації Росією у Чорному морі виявили експерти. Фото: RT

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Дезорієнтацію GPS-навігації Росією у Чорному морі та Криму виявили американські експерти. Згідно з їхніми даними, Росія вдалась до таких дій близько 10 тис. разів.

Причиною до розслідування можливої дезорієнтації GPS-навігації Росією стали дані капітана торгового судна у Чорному морі, який зфотографував екран свого комп’ютера та радара з некоректними даними про його місцеперебування, повідомляє «Голос Америки».

Фактично судно перебувало у водах Чорного моря, а згідно з даними навігації — у аеропорту.

Після отримання задокументованих даних про дезорієнтування навігації експерти почали розслідування. Тоді з’ясувалось, що подібні проблеми виникали і в 20 інших кораблів під час перебування у водах Чорного моря у 2017 році.

Після проведення масштабного дослідження було виявлено, що Росія займалась дезорієнтуванням навігації не тільки у Криму та Чорному морі, але й в Тихому океані, а також у Санкт-Петербурзі та Москві. Зазначається, що найчастіше випадки дезорієнтування траплялися біля важливих державних об'єктів та установ.

Згідно з даними дослідження, до дезорієнтування GPS-навігації найбільш вразливими є США та країни Західної Європи. Найменший вплив дезорієнтації навігації є для Китаю, Саудівської Аравії та Кореї, оскільки вони користуються іншими системами.

Експерти також зазначили, що дезорієнтування GPS-навігації є небезпечним, оскільки може призвести до смертельних випадків.