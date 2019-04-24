СБУ установит, кто на Львовщине опрашивал о независимости региона. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121186-sbu-ustanavlivaet-lic-kotorye-zapustili-opros-ob-otsoedinenii-galichiny-foto.html

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Социальный опрос о Галичине, как об «отдельном государстве», проверяет Служба безопасности Украины.

Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области проводится проверка по факту распространения в интернете провокационного опроса, в котором говорится о перспективах региона вроде отдельного независимого государства или присоединения к другому государству. Об этом 24 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

В спецслужбе заявили, что этот опрос содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что СБУ пытается установить всех причастных к организации опроса и привлечь их к ответственности.

Правоохранители призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать публичному распространению указанного опроса. В СБУ считают, что этот опрос — элемент враждебной пропаганды.

О провокационном опросе сообщила журналист Светлана Хитрова в Facebook. По ее словам, гражданка опрашивала граждан о том где лучше будет жить жителям области: в пределах Украины, отдельно, или с Польшей.

«Женщину было жаль, просто зарабатывает от беды, а вот заказчиков спросить бы, знают ли они уголовное законодательство. СБУ, ау», — написала Хитрова.

Напомним, в Харькове суд запретил деятельность пророссийской организации «Русь триединая», активистами которой были участники «Антимайдану». Эта организация требовала провести референдум по федерализации Украины.